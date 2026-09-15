चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, वाटर कैनन चलने के बाद कई नेता घायल; भारत भूषण आशू की बिगड़ी तबीयत

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के मंगलवार को सेक्टर-15 स्थित कांग्रेस भवन के बाहर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने उनके आवास की ओर मार्च करने से रोका तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई कांग्रेस नेता घायल हो गए, जबकि कुछ की तबीयत भी बिगड़ गई। कुलजीत सिंह नागरा गिर पड़े प्रदर्शन के दौरान कुलजीत सिंह नागरा वाटर कैनन की बौछार के बाद गिर पड़े। उन्हें चोटें आईं और उनकी तबीयत बिगड़ने पर मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं, मंच पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारत भूषण आशू की भी अचानक तबीयत खराब हो गई।

उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान राहुल भट्ठल की आंख पर चोट लगी। वहीं, बरिंदरजीत सिंह पहाड़ा को भी चोटें आईं। पुलिस कार्रवाई के दौरान अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी घायल होने की सूचना है।

मंच पर नजर आए कांग्रेस के सभी बड़े नेता खास बात यह रही कि पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।