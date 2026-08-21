अकाली दल-भाजपा में फिर होगा गठबंधन! हरसिमरत बादल ने दिया संकेत; बोलीं- "जल्द खुद पता चल जाएगा आगे क्या होगा"

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच फिर राजनीतिक नजदीकियों की चर्चा तेज हो गई है। अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने संत हरचंद सिंह लोंगोवाला की बरसी पर संगरूर में आयोजित जनसभा के दौरान दोनों दलों के संभावित गठबंधन को लेकर ऐसा संकेत दिया।

जनसभा में लोगों की ओर से कौशल विश्वविद्यालय की मांग रखे जाने पर हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह अच्छी मांग है और ऐसे छोटे-छोटे काम होते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह बोलते-बोलते चुप कर जाती हैं। लोगों को खुद ही जल्द पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है।

अकाली दल और भाजपा का करीब ढाई दशक पुराना गठबंधन वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर टूट गया था। इसके बाद दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़े। ऐसे में शीर्ष नेताओं के बीच हालिया मुलाकात और हरसिमरत बादल के बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।

कालांतर में कांग्रेस के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से दोनों दल एक-दूसरे के करीब आए। वर्ष 1996 में अकाली दल और भाजपा ने एक ऐतिहासिक व निशर्त गठबंधन की नींव रखी। इसके पश्चात दोनों पक्षों ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े और पंजाब में साझे तौर पर सरकारें भी संचालित कीं।

कृषि कानूनों के मुद्दे पर हुए विवाद के चलते वर्ष 2020 में अकाली दल ने एनडीए (NDA) से अपना नाता तोड़ लिया। इसके बाद 2022 विधानसभा व 2024 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें अकाली दल व भाजपा दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा।