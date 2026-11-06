AAP विधायक के घर ED की छापेमारी पर बोले चीमा- मिल गया ईमानदारी का सर्टिफिकेट

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के सीनियर लीडर और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा शुक्रवार को भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मोगा विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर करीब 48 घंटे तक चली ईडी की रेड का जिक्र करते हुए चीमा ने कहा कि एजेंसी खाली हाथ लौटी है और एक पैसा भी बरामद नहीं कर पाई, जिससे एक बार फिर आप नेताओं को ‘कट्टर ईमानदार’ होने का सर्टिफिकेट मिल गया है।

आप के सीनियर नेता ने आगे कहा कि भाजपा आप विधायकों को मंत्री पद और राज्यसभा की मेंबरशिप का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब के नेताओं ने ऐसे लालच के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के प्रति अपनी पक्की वफादारी दोहराते हुए, डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने ऐलान किया कि कोई भी रेड, धमकी या राजनीतिक दबाव उन्हें या आप की महिला नेताओं को चुप नहीं करा सकता और वे पंजाब और यहां के लोगों के लिए लड़ती रहेंगी।

आप पंजाब महिला विंग की प्रधान और मोगा विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के सीनियर लीडर और मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “जब भी किसी राज्य में चुनाव पास आते हैं, भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल मीडिया में खबरें बनाने, विरोधी नेताओं को डराने, फंसाने और राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को कमजोर करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना है।”

पिछले पांच सालों में विधायक के तौर पर डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के डेडिकेटेड काम की तारीफ करते हुए, आप के सीनियर लीडर ने कहा, “डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने लगातार महिलाओं, स्टूडेंट्स, हेल्थकेयर और पंजाब के लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दे उठाए हैं और उन्हें हल किया है। उनकी सोशल सर्विस की तारीफ करने के बजाय, भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उन्हें और उनके परिवार को लगातार परेशान किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “ईडी ने लगभग 48 घंटे तक रेड की, लेकिन एक भी आपत्तिजनक दस्तावेज या एक भी पैसा बरामद नहीं कर सका। इससे इस पूरे ऑपरेशन का राजनीतिक मकसद साफ पता चलता है। एक चुने हुए प्रतिनिधि और उसके परिवार पर इतनी लंबी तलाशी, पूछताछ और दबाव मानसिक टॉर्चर और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है।”

हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा, “भाजपा आप नेताओं को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वे पंजाब, आप के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। भाजपा आप के विधायक को मंत्री पद, राज्यसभा की मेंबरशिप और दूसरे पावरफुल पदों का ऑफर देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे नेता लोगों की सेवा करने के लिए कमिटेड हैं और उन्हें पद या लालच से नहीं खरीदा जा सकता।”

भाजपा की डराने-धमकाने और बांटने वाली राजनीति की निंदा करते हुए, आप के सीनियर नेता ने कहा कि पंजाब के लोग डेमोक्रेसी को कमजोर करने, विपक्षी पार्टियों को अस्थिर करने और लोगों के मैंडेट को कमजोर करने की हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देंगे।

खाली हाथ लौटी: डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा इस बीच, आप पंजाब महिला विंग की प्रधान और मोगा विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा, "ईडी ने मेरे और मेरे परिवार से जुड़ी कई जगहों पर रेड की। मेरे घर, ऑफिस, अस्पताल और मेरे माता-पिता, भाई और रिश्तेदारों के घरों की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने करीब 42 से 48 घंटे तक अपनी तलाशी और पूछताछ जारी रखी, लेकिन आखिर में एक भी दस्तावेज या पैसा बरामद किए बिना लौट गए।"

आप पंजाब महिला विंग की प्रधान ने कहा, "खासकर पंजाब विधानसभा चुनाव पास आने पर, भाजपा विपक्षी नेताओं को डराने और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करने के बावजूद, भाजपा उन महिला नेताओं को टारगेट कर रही है जो असरदार तरीके से काम कर रही हैं और जनता के मुद्दे उठा रही हैं।"

पूछताछ की जानकारी देते हुए, डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि अधिकारियों ने उनसे बच्चों की मार्कशीट, परिवार की प्रॉपर्टी के कागजात से लेकर अस्पातल के रिकॉर्ड, पब्लिक कंप्लेंट और अलग-अलग पार्टियों के नेताओं से जुड़ी जानकारी के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि लंबी तलाशी और पूछताछ जानबूझकर मुझे और मेरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए लंबी खींची गई।

डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा, “मुझे मंत्री पद समेत कई पदों के ऑफर भी दिए गए, लेकिन मैंने इन लालच को ठुकरा दिया। मैं पंजाब और देश के लिए काम करने के लिए राजनीति में आई हूं, न कि पद, चुनाव टिकट या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मेरा कमिटमेंट उन लोगों के प्रति है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है।”

आप के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान के प्रति अपनी वफादारी दोहराते हुए, डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा, “जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ खड़ी रहूंगी। कोई भी दबाव, धमकी या लालच मुझे अपने उसूलों से समझौता करने या पंजाब के लोगों को धोखा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।”

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए आप के प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए, डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा, “आज, पंजाब विधानसभा में आप की 11 महिला विधायक हैं, जो राज्य की विधानसभा के इतिहास में महिला विधायको का सबसे ज्‍यादा प्रतिनिधितत्व कर रही है। हमारी पार्टी ने आम महिलाओं और पुरुषों के लिए राजनीति के दरवाजे खोले हैं, जिससे उन्हें लोगों की सेवा करने और बदलाव लाने का मौका मिला है।”

आप नेताओं को डराने-धमकाने की भाजपा की कोशिशों को चुनौती देते हुए, डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा, “कोई भी धमकी, दबाव या परेशानी मेरे या आप की महिला नेताओं के इरादे को कमज़ोर नहीं कर सकती। हम यहां लोगों की सेवा करने के लिए हैं, और हम डर के मारे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे।”