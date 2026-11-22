जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के आम आदमी क्लीनिकों में 25 नवंबर को स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। अपनी मांगों को लेकर मेडिकल आफिसर, फार्मेसी ऑफिसर और क्लीनिकल असिस्टेंट संगरूर में रोष प्रदर्शन करेंगे।

आम आदमी क्लीनिक साझा फ्रंट, पंजाब ने इस दौरान भूख हड़ताल करने का भी एलान किया है। हड़ताल के कारण प्रदेशभर के क्लीनिकों में मरीजों को इलाज और दवा लेने में परेशानी हो सकती है। फ्रंट के अनुसार कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगें उठा रहे हैं।

इस संबंध में मिशन डायरेक्टर एनएचएम पंजाब आईएएस साक्षी साहनी, पूर्व डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डाॅ. हतिंदर और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ बैठकें भी हो चुकी हैं। मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी, लेकिन लागू करने के लिए लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं।



कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर मांगें पूरी करवाने की अपील की है। उनका कहना है कि जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होते, संघर्ष जारी रहेगा।