PU के छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल में फंदे पर लटका मिला; UIET की कर रहा था पढ़ाई
पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने हॉस्टल नंबर 5 में आत्महत्या कर ली। वह यूआईईटी का छात्र था और उसका शव फंदे से लटका मिला, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
HighLights
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या की।
यूआईईटी का छात्र हॉस्टल नंबर 5 में मृत मिला।
पुलिस ने जांच शुरू की, साथियों से पूछताछ जारी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसका शव हॉस्टल नंबर 5 के कमरे पर फंदे पर लटका मिला। वह यूआईईटी की पढ़ाई कर रहा था।
यह घटना वीरवार को हुई, जिससे हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में डर का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र के शव को फंदे से उतारकर अस्पताल में भिजवाया।
छात्र मानसिक तनाव में था या किसी और कारण की वजह से ऐसा कदम उठाया, इस मामले में जांच की जा रही है। पुलिस ने छात्र के साथियों से भी पूछताछ की है।