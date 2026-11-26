जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसका शव हॉस्टल नंबर 5 के कमरे पर फंदे पर लटका मिला। वह यूआईईटी की पढ़ाई कर रहा था।

यह घटना वीरवार को हुई, जिससे हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में डर का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र के शव को फंदे से उतारकर अस्पताल में भिजवाया।

छात्र मानसिक तनाव में था या किसी और कारण की वजह से ऐसा कदम उठाया, इस मामले में जांच की जा रही है। पुलिस ने छात्र के साथियों से भी पूछताछ की है।