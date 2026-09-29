LPU में उपद्रव के बाद चंडीगढ़ में PU प्रशासन अलर्ट; अफवाह पर ध्यान न दें, संदिग्ध गतिविधि की तुरंत दें सूचना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में छात्रा से यौन उत्पीड़न के दावों के बाद हुए विरोध-प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) प्रशासन अलर्ट हो गया है।

पीयू प्रशासन ने मंगलवार को विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। परिसर में शांति-सुरक्षा बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है।

एडवाइजरी में विद्यार्थियों और स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट सूचना पर भरोसा न करें। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया या अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को सत्यापित किए बिना आगे प्रसारित करने से बचने को कहा गया है।