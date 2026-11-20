जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आठवीं, दसवीं और 12वीं कक्षा की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार परीक्षा कार्यक्रम पहले ही निर्धारित किया गया है, ताकि चुनावी ड्यूटियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा न आए।



बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तीनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। लिखित परीक्षाओं में आठवीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी, जबकि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 19 मार्च से शुरू की जाएंगी।



आठवीं कक्षा की लिखित परीक्षाएं 18 मार्च तक, दसवीं की 20 अप्रैल तक और 12वीं की परीक्षाएं 23 अप्रैल 2027 तक चलेंगी। दसवीं और 12वीं कक्षा के लिखित परीक्षा कार्यक्रम में ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी शामिल हैं।



बोर्ड के चेयरमैन डा. अमरपाल सिंह ने परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे तैयारी के लिए मिले समय का सदुपयोग करें और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।



बोर्ड की ओर से विस्तृत डेटशीट अलग से जारी की जाएगी। विद्यार्थी इसे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.pseb.ac.in पर देख सकेंगे।