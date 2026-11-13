डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम, पंचकूला के पिंजाैर में सुखोमाजरी टी प्वाॅइंट पर हादसा

संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। पिंजौर-नालागढ़ रोड पर सुखोमाजरी-सूरजपुर बाईपास के मोड़ पर बने सुखोमाजरी टी-प्वाॅइंट का डिवाइडर एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। वीरवार रात डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार 30 वर्षीय विजय कुमार की जान चली गई।

विजय गांव खेड़ा का रहने वाला था और पिंजौर के यादविन्द्रा गार्डन में नौकरी करता था। हादसे के वक्त वह ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाइक पर अपने गांव लौट रहा था।

जैसे ही वह सुखोमाजरी टी-प्वाइंट पर पहुंचा तो उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां लगे पोल से जा टकराई।टक्कर इतनी जोरदार थी कि विजय गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही जान चली गई। विजय एक बच्चे का पिता था।

पहले भी हो चुके हादसे सुखोमाजरी टी-प्वाइंट पर बने इस डिवाइडर को लेकर स्थानीय स्तर पर पहले से चिंता जताई जाती रही है। इस स्थान पर पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं। वाहन चालकों की शिकायत है कि सामने से आने वाले वाहनों की तेज रोशनी सीधे आंखों में पड़ने के कारण टी-प्वाॅइंट पर सड़क और डिवाइडर का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।