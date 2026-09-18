ओडिशा की संस्कृति और साइंस का अनोखा संगम, PIB के अंतरराज्यीय दौरे में पत्रकारों ने देखी राज्य की नई तस्वीर
पीआईबी चंडीगढ़ और भुवनेश्वर ने मिलकर ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान और विज्ञान-कृषि नवाचारों को दिखाने के लिए अंतरराज्यीय पत्रकार दौरे का आयोजन किया।
HighLights
पीआईबी दौरे में ओडिशा की संस्कृति, विज्ञान और कृषि नवाचारों का प्रदर्शन
पत्रकारों ने प्राचीन मंदिरों, शोध संस्थानों और कृषि विकास का भ्रमण किया
उपमुख्यमंत्री ने 2027 में चंडीगढ़ में ओडिशा पर्व की घोषणा की
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान के साथ विज्ञान, तकनीक और कृषि में हो रहे नवाचारों से देशभर के पत्रकारों को रूबरू कराने के लिए पीआईबी चंडीगढ़ ने पीआईबी भुवनेश्वर के सहयोग से अंतरराज्यीय पत्रकार दौरे का आयोजन किया।
13 सितंबर से शुरू हुए दौरे में पत्रकारों ने विभिन्न धार्मिक, वैज्ञानिक और शोध संस्थानों का भ्रमण किया। दौरे की शुरुआत सिद्धेश्वर और मुक्तेश्वर धाम से हुई। यहां पत्रकारों ने ओडिशा की प्राचीन स्थापत्य कला और धार्मिक परंपरा को करीब से जाना।
इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर का भ्रमण कराया गया। मंदिरों की वास्तुकला, इतिहास और धार्मिक महत्व की जानकारी दी गई। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के दर्शन भी कराए गए।
शोध से रक्षा तकनीक तक की जानकारी
पत्रकारों ने इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस का भ्रमण कर विभिन्न गंभीर बीमारियों, विशेषकर कैंसर सहित अन्य रोगों के उपचार के लिए चल रहे शोध और दवा विकास की जानकारी हासिल की।
वहीं सीटीटीसी में अत्याधुनिक तकनीक, डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में हो रहे कार्यों से परिचित कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि संस्थान में देश-विदेश के औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के सटीक पुर्जों के निर्माण और तकनीकी विकास पर काम होता है। यहां हर वर्ष करीब 10 से 12 हजार तकनीकी विद्यार्थियों को इंटर्नशिप भी कराई जाती है।
महिलाओं को खेती से जोड़ने पर जोर
केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान में पत्रकारों को कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। संस्थान में नई कृषि तकनीकों, शोध और महिलाओं के लिए संचालित सहायक योजनाओं के माध्यम से उनकी भूमिका मजबूत करने पर काम किया जा रहा है।
चंडीगढ़ में 2027 में होगा ओडिशा पर्व
दौरे के अंतिम दिन ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने पत्रकारों से मुलाकात की। उन्होंने पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए वर्तमान में आठ स्थानों पर ओडिशा पर्व आयोजित किया जाता है। 2027 में चंडीगढ़ में भी ओडिशा पर्व आयोजित करने की तैयारी है, जहां रह रहे ओडिशा के लोगों को इससे जोड़ा जाएगा।
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