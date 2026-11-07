छठ पूजा पर बिहार गए PGI कर्मचारी के घर का ताला तोड़कर चोरी, चंडीगढ़ से गया फोन तो खबर सुन उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। छठ पूजा पर परिवार के साथ बिहार गए पीजीआई कर्मचारी के घर को चोरों ने निशाना बना लिया। खुड्डा लाहौरा स्थित मकान का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और सामान खंगाल डाला।

घटना का पता उस समय चला, जब पड़ोसी ने फोन कर मकान का ताला टूटा होने और घर का सामान बिखरा पड़े होने की जानकारी दी। यह खबर सुन कर्मचारी के होश उड़ गए।

जानकारी के अनुसार, खुड्डा लाहौरा के मकान नंबर-212 में रहने वाले 52 वर्षीय कमलेश कुमार पीजीआई में कार्यरत हैं। वह छठ पूजा मनाने के लिए इन दिनों अपने गांव बिहार गए हुए हैं।

इसी दौरान उनके घर में चोरी की वारदात हो गई। पड़ोसी ने उन्हें फोन कर बताया कि मकान का ताला टूटा हुआ है और घर का सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है। सूचना मिलने पर कमलेश कुमार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।