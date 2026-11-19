जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दिल का वाल्व गंभीर रूप से सिकुड़ जाए तो बुजुर्ग मरीज के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बड़ी सर्जरी का जोखिम भी चुनौती बनता है।

पीजीआई के डाॅक्टरों ने 74 वर्षीय महिला का दिल का सिकुड़ा हुआ वाॅल्व बिना छाती खोले कैथेटर तकनीक से बदल दिया। इस जटिल उपचार का हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सीधा प्रसारण किया गया, जहां देशभर के हृदय रोग विशेषज्ञों ने प्रक्रिया को देखा।

पीजीआई के कार्डियोलाॅजी विभाग के प्रो. डाॅ. राजेश विजयवर्गीय ने बताया कि महिला के दिल का एओर्टिक वाॅल्व गंभीर रूप से सिकुड़ गया था। इसके कारण उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी होती थी और हार्ट फेल्योर की वजह से बार-बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा था।

मरीज की स्थिति को देखते हुए पीजीआई के एडवांस्ड कार्डियक सेंटर की बहुविषयक टीम ने ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इंप्लांटेशन (टीएवीआइ) प्रक्रिया से कृत्रिम वाल्व प्रत्यारोपित किया। इसके साथ ही तीन दिन बाद अस्पताल से मरीज को छुट्टी दे दी गई।

वाॅल्व की बनावट ने बढ़ाई चुनौती यह प्रक्रिया सामान्य मामलों से अधिक चुनौतीपूर्ण थी। मरीज के एओर्टिक वाल्व का आधार छोटा था और हृदय की बाईं कोरोनरी धमनी का शुरुआती हिस्सा भी नीचे की ओर था। ऐसी स्थिति में सही आकार का वाल्व चुनना और उसे सटीक जगह पर प्रत्यारोपित करना तकनीकी रूप से कठिन था। डॉक्टरों ने कैथेटर आधारित तकनीक से बिना बड़ी सर्जरी के कृत्रिम वाल्व लगाया। प्रक्रिया के तीन दिन बाद मरीज को संतोषजनक स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।