कमान संभालने से पहले परगट सिंह ने टेका आनंदपुर साहिब में माथा, बोले- 'पंजाब की सेवा ही प्राथमिकता'

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं विधायक परगट सिंह ने पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभालने से पहले अपनी पत्नी बरिंदर प्रीत कौर के साथ खालसा पंथ की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर माथा टेका।

उन्होंने पंजाब की खुशहाली, शांति और सर्वजन के कल्याण के लिए अरदास की। एकता और भाईचारे को मजबूत बनाने की कामना परगट सिंह ने इस अवसर पर पंजाब की एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव की भावना को और मजबूत बनाने की कामना की। उन्होंने कहा कि पंजाब की सेवा करना और प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।