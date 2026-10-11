कमान संभालने से पहले परगट सिंह ने टेका आनंदपुर साहिब में माथा, बोले- 'पंजाब की सेवा ही प्राथमिकता'
पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने पदभार संभालने से पहले पत्नी के साथ श्री आनंदपुर साहिब में माथा ...और पढ़ें
HighLights
परगट सिंह ने पदभार से पहले श्री आनंदपुर साहिब में माथा टेका
पंजाब की खुशहाली, शांति और एकता के लिए अरदास की
उन्होंने कहा पंजाब की सेवा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं विधायक परगट सिंह ने पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभालने से पहले अपनी पत्नी बरिंदर प्रीत कौर के साथ खालसा पंथ की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर माथा टेका।
उन्होंने पंजाब की खुशहाली, शांति और सर्वजन के कल्याण के लिए अरदास की।
एकता और भाईचारे को मजबूत बनाने की कामना
परगट सिंह ने इस अवसर पर पंजाब की एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव की भावना को और मजबूत बनाने की कामना की। उन्होंने कहा कि पंजाब की सेवा करना और प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने वाहेगुरु से पंजाब की सेवा करने और सभी को साथ लेकर चलने की शक्ति प्रदान करने की अरदास की।
सब के साथ होगा पंजाब का विकास
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पंजाब की मिट्टी, यहां के गौरवशाली इतिहास और भाईचारे की परंपरा के साथ गहरा रिश्ता रहा है। कांग्रेस ने हमेशा पंजाब के अधिकारों तथा किसानों, मजदूरों, युवाओं और समाज के हर वर्ग की आवाज बुलंद करने का प्रयास किया है।
परगट सिंह ने संकल्प व्यक्त किया कि वह पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पंजाब की बेहतरी, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे।
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