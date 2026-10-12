पदभार संभालते ही एक्शन में परगट सिंह, दिल्ली में सचिन पायलट के साथ बनाई जीत की रणनीति

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के नवनियुक्त प्रधान परगट सिंह ने सोमवार को दिल्ली स्थित पंजाब भवन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की।

इस दौरान पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर विचार-विमर्श किया गया। रविवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद परगट सिंह की यह मुलाकात संगठन के स्तर पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है।

पार्टी के सामने हैं कड़ी चुनौतियां बैठक में पार्टी के विधायकों और जिला कांग्रेस प्रधानों के साथ भी चर्चा कर आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, संगठनात्मक गतिविधियों और पंजाब से जुड़े जनहित के मुद्दों पर विचार किया गया। पार्टी के सामने अब प्रदेश स्तर पर संगठन को सक्रिय करने, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा आम लोगों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक स्तर पर उठाने की चुनौती है। परगट ने रविवार को संभाला पदभार परगट सिंह ने रविवार को पदभार ग्रहण करने के दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने तथा टीम भावना से काम करने पर जोर दिया था। उनके पदभार संभालने के कार्यक्रम में सचिन पायलट सहित पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

लंबे समय से पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी के बीच इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी को संगठन में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रहेगा जोर पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के लिए संगठनात्मक गतिविधियों को गति देना महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच हुई मुलाकात को इसी दिशा में आगे की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।