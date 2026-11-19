जागरण संवाददाता, पंचकूला। सर्दी बढ़ने पर धुंध और कोहरा भी छाने लगा है। ऐसे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। वीरवार को नियमों की अनदेखी करने वाले 27 वाहनों के चालान किए गए। 2 स्कूली बसों और 1 ऑटो रिक्शा को इंपाउंड किया गया।

डीसीपी अमरिंदर सिंह के अनुसार, सिटी ट्रैफिक एसएचओ वरिंदर कुमार की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने विभिन्न स्थानों पर स्कूली वाहनों की जांच की। इस दौरान विशेष रूप से ओवरलोडिंग, वाहनों में अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर), फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर, वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, आवश्यक दस्तावेजों तथा चालक-परिचालकों की निर्धारित वर्दी सहित अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे अपने वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा उपकरणों, आवश्यक दस्तावेजों और चालक-परिचालकों की पात्रता की नियमित जांच सुनिश्चित करें।

अभिभावकों से पुलिस की अपील वहीं, अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को स्कूल भेजते समय वाहन की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और उसमें बैठाए जा रहे बच्चों की संख्या पर विशेष ध्यान दें। कोई वाहन ओवरलोडिंग करता है या सुरक्षा नियमों की अनदेखी करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।