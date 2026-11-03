ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कारोबारी के खिलाफ मोहाली में FIR, एनआरआई से धोखाधड़ी केस में पांच साल बाद कार्रवाई



जागरण संवाददाता, मोहाली। एनआरआई से लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में मोहाली पुलिस ने पांच साल बाद कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित की पहचान सतिंदरपाल सिंह उर्फ सनी खैरा के रूप में हुई है।

वह खैरा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। मामला फतेहगढ़ साहिब निवासी नरेश कुमार की शिकायत से जुड़ा है।

नरेश ने शिकायत में सतिंदरपाल सिंह और उसके एक अन्य साथी पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उस समय नरेश कुमार दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। शिकायत की पैरवी के लिए उन्होंने अपने भाई वरिंदर कुमार को विशेष पावर ऑफ अटाॅर्नी दी थी।

वरिंदर कुमार ने आरोप लगाया कि शुरुआती जांच में उनका पक्ष ठीक से नहीं सुना गया और शिकायत को एकतरफा जांच के बाद दफ्तर में दाखिल कर दिया गया। उनका कहना था कि मामले के कुछ तथ्यों और साक्ष्यों की गंभीरता से जांच नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी, एनआरआई विंग से दोबारा जांच की मांग की।

दोबारा जांच के बाद एफआईआर की मंजूरी शिकायत की दोबारा जांच थाना एनआरआई, एसएएस नगर के मुख्य अधिकारी से करवाई गई। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट स्पेशल डीजीपी एनआरआई विंग पंजाब को भेजी। रिपोर्ट और उपलब्ध रिकाॅर्ड की समीक्षा के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे जांच की मंजूरी दी गई।