पंजाब में नहीं होंगे तबादले और नियुक्ति, राज्य चुनाव आयोग ने लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव के मद्देनजर राज्य में तबादलों व नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कमिश्नर ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को पत्र लिखा है।

वहीं, इस संबंध में सभी डिप्टी कमिश्नरों व प्रशासनिक अधिकारियों को भी पत्र जारी किया गया है। बता दें कि 28 नवंबर को चुनाव की घोषणा से पहले पंजाब सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए थे। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 4 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। जबकि 14 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव के कारण नगर निगम वाली क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी जगह पर आचार संहिता लागू है।