जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े मामले में जांच पूरी करने के लिए एजेंसी को 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यह मामला गिरफ्तार आरोपित मनदीप कुमार उर्फ मंगली उर्फ मांगी और उसके अन्य सहयोगियों से जुड़ा है।

एनआईए के सरकारी वकील की ओर से दाखिल याचिका और जांच रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में नौ मई 2024 को केस दर्ज किया गया था। जांच के लिए निर्धारित शुरुआती 90 दिन की अवधि 17 नवंबर 2026 को पूरी हो रही थी। मामले के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सीमा पार नेटवर्क की गहन जांच की जरूरत को देखते हुए अदालत ने एनआईए की मांग स्वीकार कर ली।

विदेश में बैठे हैं नेटवर्क के मुख्य हैंडलर एनआईए का आरोप है कि बब्बर खालसा के प्रमुख वधावा सिंह उर्फ बब्बर और परमजीत सिंह उर्फ पम्मा के निर्देश पर सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद और आतंकी फंडिंग की जा रही थी।