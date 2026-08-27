न्यू चंडीगढ़ में अब बनेगा बड़ा कमर्शियल हब, 227.8 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मिली मंजूरी

अखिल वोहरा, मोहाली। न्यू चंडीगढ़ में बड़े व्यावसायिक केंद्र के विकास का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। न्यू चंडीगढ़ के स्वीकृत मास्टर प्लान में प्रस्तावित कमर्शियल सिटी सेंटर के लिए चार गांवों की करीब 227.8852 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

जमीन संगला, बांसेपुर, तीड़ा और चाहड़ माजरा गांवों में स्थित है। इस फैसले के बाद अब ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथाॅरिटी (गमाडा) की ओर से परियोजना के लिए जमीन जुटाने की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।



यह फैसला ऐसे समय में आया है जब न्यू चंडीगढ़ में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों का लगातार विस्तार हो रहा है। कमर्शियल सिटी सेंटर के विकसित होने के बाद इस क्षेत्र में कारोबार, कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक नया प्रमुख केंद्र तैयार होने की उम्मीद है।

पहले सामाजिक प्रभाव का हुआ आकलन जमीन अधिग्रहण से पहले लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से सामाजिक प्रभाव आकलन करवाया गया था। इसका उद्देश्य यह देखना था कि प्रस्तावित अधिग्रहण का स्थानीय लोगों और क्षेत्र पर क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्ट मिलने के बाद विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह ने रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें संबंधित विभागों को दीं। अब इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद उन्हें मंजूर कर लिया गया है। जमीन लेना जरूरी और लोकहित में विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण लोकहित में जरूरी है। साथ ही यह भी माना गया है कि परियोजना से होने वाला लाभ सामाजिक प्रभाव आकलन में सामने आई सामाजिक लागत और नकारात्मक प्रभावों से अधिक महत्वपूर्ण है।

सबसे अहम बात यह है कि परियोजना के लिए जितनी जमीन जरूरी है, उतनी ही जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित की गई है। रिकाॅर्ड में यह भी दर्ज है कि क्षेत्र में पहले से अधिग्रहित कोई ऐसी अनुपयोगी जमीन उपलब्ध नहीं है, जिसका इस्तेमाल इस परियोजना के लिए किया जा सके।

अब गांवों तक पहुंचेगी अधिग्रहण की सूचना इस निर्णय के बाद अब संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून-2013 के तहत आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चारों गांवों में इस संबंध में मुनादी करवाने के साथ मंदिर, गुरुद्वारा साहिब, मस्जिद, जंजघर, सामुदायिक केंद्र और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों के सूचना पट पर आदेश की प्रतियां लगाने को कहा गया है। इसके अलावा ग्रेटर मोहाली एरिया विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

न्यू चंडीगढ़ के विकास में जुड़ सकता है नया बड़ा अध्याय कमर्शियल सिटी सेंटर के लिए करीब 227.8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण स्वीकृत होना न्यू चंडीगढ़ के मास्टर प्लान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब अगली प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।