1 साल की उम्र में पोलियो, 80% दिव्यांगता... कैसे पंचकुला के नरेंद्र शास्त्री बने कलां स्कूल के प्रिंसिपल?

सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। वो कहते हैं न कि कुछ करने का जज्बा हो तो लाख कमियां भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसा ही प्रिंसिपल नरेंद्र शास्त्री ने कर दिखाया है।

उन्होंने 28 सितंबर को गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर कलां में पदभार ग्रहण किया। नरेन्द्र, जो पंचकूला के जटोली गांव के निवासी हैं, एक वर्ष की उम्र में पोलियो के शिकार हुए और 80 प्रतिशत दिव्यांग हैं।

26 वर्षों का रहा प्रिसिंपल बनने का सफर

उन्होंने 1994 में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में एडहाक के रूप में कार्य शुरू किया और 2000 में नियमित हो गए। 26 वर्षों की सेवा में टीजीटी से पीजीटी और अब प्रिंसिपल बने हैं।