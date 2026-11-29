संवाद सहयोगी, लालड़ू (मोहाली)। अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए सरसीणी से टिवाणा होते हुए झज्जों तक जाने वाली लिंक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है।

इस परियोजना के तहत शनिवार को सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। सड़क का निर्माण पूरा होने से ग्रामीणों, किसानों और वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं, कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाना भी आसान होगा।

पंजाब मंडी बोर्ड की ओर से चार किलोमीटर 600 मीटर लंबी इस सड़क के निर्माण एवं चौड़ीकरण पर दो करोड़ 41 लाख 28 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सड़क की चौड़ाई 18 फुट होने से आमने-सामने आने वाले वाहनों को गुजरने में आसानी होगी।

शनिवार को विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए संपर्क सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।