संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। गांव छत में पति की मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर तीन बच्चों की मां ने आत्महत्या कर ली। चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।

29 वर्षीय रूपवती के पिता जुगल किशोर के बयान पर रूपवती के पति विजय प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जुगल किशोर ने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब 13 साल पहले गांव छत निवासी विजय प्रकाश के साथ हुई थी।

आरोप है कि शादी के बाद से ही पति छोटी-छोटी बातों पर रूपवती के साथ मारपीट करता था और उसे घर से निकाल देता था। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर वह कई बार मायके भी आ चुकी थी।



पिता के अनुसार, रूपवती अपनी छोटी बच्ची को गांव छत स्थित मॉडल स्कूल से लेने गई थी। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उसे बच्ची से मिलने नहीं दिया। इसी दौरान वहां पहुंचे विजय प्रकाश ने स्कूल के बाहर रूपवती के साथ मारपीट की। बेटी ने फोन पर पिता को घटना की जानकारी दी।



सूचना मिलने पर जुगल किशोर गांव छत पहुंचे, जहां रूपवती की हालत गंभीर थी। परिजनों ने उसे एंबुलेंस की मदद से चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।