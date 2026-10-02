न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में भारत-वेस्टइंडीज का मैच कल, जाम से बचना है तो ट्रैफिक एडवाइजरी करें पालन



जागरण संवाददाता, मोहाली। मुल्लांपुर के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) स्टेडियम में शनिवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर मोहाली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

मैच के दौरान स्टेडियम की ओर आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने के चलते पुलिस ने पार्किंग और रूट निर्धारित किए हैं। दर्शकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करने को कहा गया है।

स्टेडियम के आसपास पार्किंग को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा

पी-1 और पी-2 में वीवीआईपी वाहनों की पार्किंग होगी। पी-3 में मीडिया, ब्राडकास्टिंग, कारपोरेट बाक्स और दिव्यांग लोगों के वाहन खड़े किए जाएंगे। इन तीनों पार्किंग स्थलों में केवल स्टिकर लगे वाहनों को प्रवेश मिलेगा।