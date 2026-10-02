न्यू चंडीगढ़ में पहली और अंतिम बार दिखेगी रोहित-विराट की जोड़ी, 38 हजार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम बनेगा गवाह

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ में बने महाराजा यादविंद्रा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के साथ तीन मैचों की सीरीज के अंतिम मैच में इस स्टेडियम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी पहला और अंतिम वनडे मैच खेलेगी।

यह दोनों ही खिलाड़ी अगले साल होने वाले विश्वकप टूर्नामेंट के बाद संन्यास ले सकते हैं। इससे पहले रोहित और विराट आईपीएल टूर्नामेंट तो न्यू चंडीगढ़ में खेले हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैच पहली बार खेलेंगे। दोपहर दो बजे से मैच शुरू होगा। भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में पहले ही शुरुआती दोनों मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और टीम की नजरें वेस्टइंडीज का 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर हैं। न्यू चंडीगढ़ का ग्राउंड शुभमन गिल का होम ग्राउंड होगा। ऐसे में उनसे बेहतर बैटिंग की उम्मीद है।