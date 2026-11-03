मोहाली निगम कमिश्नर को दीवाली पर 'कूड़े का तोहफा', गंदगी से परेशान लोगों ने अपनाया अनोखा तरीका

संवाद सहयोगी, मोहाली। दीवाली पर तोहफे देने की परंपरा का सभी को पता है, लेकिन किसी को 'कूड़े का तोहफा' देने का ट्राईसिटी में शायद यह पहला मामला हो। छह से सात महीनों से गलियों की नियमित सफाई न होने से परेशान वार्ड नंबर-22 के लोगों ने निगम कमिश्नर को 'कूड़े का तोहफा' देकर अफसरशाही को सबक सिखाया है।

साफ-सफाई न होने से लोग काफी परेशान हैं। गलियों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन सफाई और कूड़ा उठाने की व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। इस समस्या को मेयर व अधिकारियों को बताने के लिए उन्होंने अनूठे अंदाज में लोगों के साथ विरोध जताया।