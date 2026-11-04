मोहाली के कई सेक्टरों में आज 8 घंटे गुल रहेगी बिजली, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली कट लगेगा

जागरण संवाददाता, मोहाली। शहर के कई सेक्टरों में बुधवार को बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी मरम्मत कार्य के चलते सेक्टर-105, 106, 108, 109 और सीपीएम सेक्टर-105 तथा एपी फीडर सवाड़ा के एरिया में बिजली आपूर्ति आठ घंटे तक बंद रहेगी।

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली कट लगेगा। पावरकॉम के अधिकारियों के मुताबिक अगर समय पर मरम्मत पूरी हो गई तो सप्लाई पहले भी बहाल की जा सकती है। उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने जरूरी काम सुबह 9 बजे से पहले निपटा लें।