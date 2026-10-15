पंजाब में कॉलेज के छात्रों को बेची जा रही थी महंगी पिस्टल, मोहाली पुलिस ने दबोचे तीन सप्लायर 

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले माॅड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से ग्लॉक समेत 10 पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित दूरदराज के इलाकों से हथियारों की तस्करी कर उन्हें आगे बेचते थे। यह हथियार खासतौर पर काॅलेज जाने वाले युवाओं को मोटे मुनाफे पर बेचे जा रहे थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपितों के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क कितने लोगों तक फैला हुआ है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस अब उनके पुराने आपराधिक रिकाॅर्ड की जांच के साथ अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं को खंगाल रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार कहां से लाए जा रहे थे और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाता था।