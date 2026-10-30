मोहाली में आईटी कंपनी के डिजिटल खजाने पर सेंधमारी, पांच पूर्व कर्मचारियों के खिला केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मोहाली। आईटी सिटी सेक्टर-83 स्थित एक साॅफ्टवेयर कंपनी के गोपनीय डेटा और सोर्स कोड को चोरी कर दूसरी कंपनी के साथ साझा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कंपनी के पांच पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

आरोप है कि कर्मचारियों ने कंपनी की ओर से विकसित की जा रही क्रेड एप का डेटा निजी ई-मेल के जरिए बाहर भेजा और दिल्ली की एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को सोर्स कोड उपलब्ध करवाया।



पुलिस को दी शिकायत में चंडीगढ़ सेक्टर-52 निवासी मनोज ने बताया कि वह कोडब्रू इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में हेड ऑफ अकाउंट्स के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी ग्राहकों को छोटे ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से क्रेड एप्प विकसित कर रही थी। इस प्रोजेक्ट पर अनूप शर्मा (हेड आफ आपरेशंस), अनशुल चौधरी (टेक लीड), नेताजी मोहराणा, जी. राज कुमार और प्रभात कुमार काम कर रहे थे।



शिकायतकर्ता के अनुसार, कंपनी ने कर्मचारियों को आधिकारिक ई-मेल आईडी उपलब्ध करवाई थीं, लेकिन आरोप है कि अनूप शर्मा ने एप में कंपनी की ई-मेल आईडी बदलकर अपनी निजी ई-मेल आईडी दर्ज कर दी और पूरा डेटा अपने सिस्टम में कापी कर लिया। इसके बाद कथित तौर पर सोर्स कोड दिल्ली की मनीपल्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ साझा किया गया।