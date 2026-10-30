मोहाली में करोड़ों का पुल कब होगा पूरा? 10 वर्ष बाद भी अधूरा; नाबी पहुंचने में वैज्ञानिकों और लोगों को परेशानी

लखवंत सिंह, मोहाली। सेक्टर-81 स्थित राष्ट्रीय कृषि-खाद्य एवं जैव-विनिर्माण संस्थान (नाबी) तक सीधी आवाजाही के लिए बना पुल वर्षों से अधूरा है। गमाडा ने नाले पर करीब 10 साल पहले पुल बनाया था, लेकिन उसे एयरपोर्ट रोड से नहीं जोड़ा गया।

ऐसे में वैज्ञानिकों, कर्मचारियों और आगंतुकों को गांवों के रास्ते या लंबा चक्कर लगाकर संस्थान पहुंचना पड़ता है। नाबी की स्थापना 5-6 साल पहले हुई थी। यहां वैज्ञानिक पोषण से भरपूर फसलें विकसित करने, उपयोगी जीन और नए मार्कर खोजने तथा जीनोम एडिटिंग और बायोप्रासेसिंग तकनीक पर काम करते हैं।

पराली जैसे कृषि-औद्योगिक कचरे से वैकल्पिक प्रोटीन, जैव-ऊर्जा और उपयोगी उत्पाद बनाने पर भी शोध होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पुल को एयरपोर्ट रोड से जोड़ने पर मोहाली के आसपास के दर्जनों गांव चंडीगढ़ के मध्य मार्ग से सीधे जुड़ सकते हैं और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। पुल के सामने मिट्टी खिसकने का खतरा है।