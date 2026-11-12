मोहाली में अवैध निर्माण की भरमार, केवल चार गांवों में चला गमाडा का बुलडोजर; विभागीय निगरानी पर उठे सवाल 

मेजर अली, डेराबस्सी (मोहाली)। डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में अवैध काॅलोनियों और बिना मंजूरी के निर्माण प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा) ने वीरवार को पंडवाला, सुंडरा, खेड़ी और मोर ठिकरी गांवों में कई निर्माणाधीन ढांचे ध्वस्त किए।

कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल रही, लेकिन बार-बार उन्हीं इलाकों में अवैध निर्माण सामने आने से विभागीय निगरानी पर सवाल उठे हैं। निर्माण शुरू होते ही उन्हें रोकने में विभाग क्यों नाकाम रहता है? मार्च 2024 में पंजाब विधानसभा की एक समिति के सामने नगर परिषद अधिकारियों ने बताया था कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच 186 अनधिकृत काॅलोनियों और भवनों की पहचान हुई। इनमें 70 आवश्यक दस्तावेज और मंजूरी मिलने के बाद नियमित किए गए, जबकि 116 अनधिकृत रहे। समिति ने बिल्डरों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कर छह माह में रिपोर्ट देने को कहा था। इन मामलों की मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं है।