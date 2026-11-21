जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-79 स्थित हेयर मास्टर सैलून पर शनिवार को दिनदहाड़े फायरिंग हुई। 5 सितंबर को भी सैलून पर गोलियां चलाई गई थी। दो महीने में दूसरी बार फायरिंग की वारदात को लेकर पुलिस जांच में जुटी है।

बताया जा रहा है कि दोनों ही वारदातें एक ही गैंग ने की है। दोनों वारदात में बाइक सवार शूटर एक जैसे ही बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है।

आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके सीएफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।