जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-11 में शनिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने आर्किटेक्ट हरप्रीत सिंह के घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। बदमाशों ने दो राउंड गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली घर के अंदर रखे गद्दे में जा लगी।

घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे। फायरिंग के बाद बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलने पर थाना फेज-11 के एसएचओ बलजिंदर सिंह कंग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है।

आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके सीएफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।