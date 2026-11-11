हिरासत से लोगों को गायब करने के 34 साल पुराने मामले में मोहाली कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व SSP गुरमीत रंधावा दोषी करार

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब में आतंकवाद के दौर के दौरान पुलिस हिरासत से लोगों को गायब करने के 34 साल पुराने मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

अदालत ने लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और लापता करने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है।

अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 365 (अपहरण) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी माना है। मामले में 12 नवंबर को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। वहीं सह-आरोपित उनके सुरक्षा कर्मी परमिंदरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।

मामला 25 नवंबर 1992 का है। उस दिन अमरीक सिंह सकरी लुधियाना के होटल अमलतास में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की टीम उन्हें कथित तौर पर जबरन उठाकर ले गई। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने पुलिस अधिकारियों से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई वर्ष 1996 में उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। पंजाब सरकार ने अमरीक सिंह की मौत होने का दावा करते हुए भोग के विज्ञापन तक पेश किए, लेकिन परिवार ने इस दावे को चुनौती दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।