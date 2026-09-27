28 दिन के रीचार्ज से मिली मुक्ति, राघव चड्ढा ने बताए TRAI के नए 30 दिन वाले नियम के फायदे

रोहित कुमार, चंडीगढ़। प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज की बार-बार आने वाली तारीख और जरूरत से ज्यादा सेवाओं के लिए भुगतान करने की मजबूरी अब कम हो सकती है। खासकर उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मोबाइल पर इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती और वे फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कालिंग के लिए करते हैं।

राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि सरकार ने टेलीकाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (थर्टींथ अमेंडमेंट) रेगुलेशंस, 2026 लागू किए हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं के लिए 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान और केवल वाइस व एसएमएस की जरूरत वाले प्लान उपलब्ध कराने का प्रविधान किया गया है।

बुजुर्गों और सिर्फ कालिंग करने वालों के लिए बदलाव इस बदलाव का सीधा फायदा उन मोबाइल उपभोक्ताओं को हो सकता है, जो स्मार्टफोन में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हैं। बड़ी संख्या में बुजुर्ग मोबाइल का उपयोग मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए डेटा वाले महंगे पैकेज की जगह केवल वाइस काल और एसएमएस की जरूरत पूरी करने वाले प्लान अधिक उपयोगी हो सकते हैं।