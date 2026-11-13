मेक्का समझौता और बद्र MOU बन सकते चुनौती, भारत को रखनी होगी नजर; रिटायर्ड ले. जनरल कमल डावर ने किया आगाह

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दुनिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के बीच भारत को अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और रणनीतिक हितों के लिए राजनीतिक, सैन्य, तकनीकी और आर्थिक स्तर पर तैयार रहना होगा।

मेक्का रक्षा समझौते और बद्र एमओयू के कारण भारत को पाकिस्तान, तुर्किये और उनके सहयोगी देशों की बढ़ती सैन्य साझेदारी पर विशेष नजर रखनी होगी। यह बात चंडीगढ़ में चल रहे मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर ने कही।

उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच सात अगस्त 2026 को हुआ मेक्का संयुक्त रक्षा समझौता भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक घटनाक्रम है। इस समझौते में सामूहिक रक्षा का प्रविधान है, जिसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला अन्य सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यह व्यवस्था नाटो के आर्टिकल-5 की तर्ज पर है। समझौते में खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और सैन्य समन्वय जैसे प्रावधान भी हैं।

डावर ने सवाल उठाया कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के समर्थन में आएगा? उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए इस समझौते का एक अहम रणनीतिक पहलू है। पाकिस्तान की रक्षा क्षमताएं बढ़ सकती उन्होंने 21 अक्टूबर को कतर की राजधानी दोहा में तुर्किये, पाकिस्तान, कतर और इंडोनेशिया के बीच हुए बद्र एमओयू को भी महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, इसमें सामूहिक सैन्य सुरक्षा की बाध्यता नहीं है, लेकिन रक्षा उत्पादन, तकनीक, संयुक्त अनुसंधान और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग से पाकिस्तान की रक्षा क्षमताएं बढ़ सकती हैं।