पंजाब चुनाव से पहले BJP का मास्टरस्ट्रोक! मनप्रीत बादल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त, तरुण चुग को नया प्रभार

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को पार्टी के केंद्रीय संगठन में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं।

पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले BJP का मास्टरस्ट्रोक

मनप्रीत सिंह बादल ने जनवरी 2023 में कांग्रेस छोड़कर BJP का दामन थामा था। इससे पहले वे पंजाब के वित्त मंत्री रह चुके हैं। मनप्रीत सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता रहे प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। यानी BJP ने पंजाब की राजनीति के एक चर्चित राजनीतिक परिवार से आने वाले नेता को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

मनप्रीत बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तरुण चुग को केंद्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने से पंजाब से जुड़े दो प्रमुख नेताओं की राष्ट्रीय संगठन में भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। चुग पहले से BJP के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अब उन्हें पार्टी के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तरुण चुग लंबे समय से पंजाब की राजनीति और संगठन में BJP के प्रमुख चेहरों में रहे हैं।