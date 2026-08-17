BJP की राष्ट्रीय टीम में हरियाणा का दबदबा! संजय भाटिया और बिप्लब देब बने राष्ट्रीय महामंत्री; अरुण यादव को भी जगह

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का एलान किया है। इसमें हरियाणा से जुड़े कई प्रमुख नेताओं को बड़ी और अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं।

नई गठित टीम में हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। संजय भाटिया हरियाणा के करनाल से 2019 से लेकर 2024 तक सांसद रहे। फिलहाल वे भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं।

इसके साथ ही, हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और पूर्व प्रभारी बिप्लब कुमार देब को भी संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा के नेता अरुण यादव को भी भारतीय जनता पार्टी की इस नई राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है।

सुधा यादव के बेटे सिद्धार्थ यादव काो मीडिया सह संयोजक का दायित्व मिला है। फिलहाल वे बीजेपी के राष्ट्रीय प्नवक्ता हैं। नितिन नवीन ने भारतीय जनता पार्टी की नव-गठित राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।