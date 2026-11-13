चंडीगढ़ के मनोज चंदेल ने उठाई विकासशील देशों के हक की आवाज, तुर्की में जलवायु सम्मेलन में रखी अपनी बात

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के युवा मनोज कुमार चंदेल ने तुर्की में आयोजित वैश्विक जलवायु सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों और विकासशील देशों के अधिकारों को प्रमुखता से उठाया।

उन्होंने कहा कि जलवायु संकट से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण करने वाले विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना जरूरी है। मनोज चंदेल चंडीगढ़ की सेवा ही संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं।

उन्होंने जलवायु वित्त के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख किया। कहा कि विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।

इसके साथ ही जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और उनकी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कार्यक्रम में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने, कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता चरणबद्ध तरीके से कम करने तथा सौर ऊर्जा और हरित हाईड्रोजन जैसी स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत बताई गई।