रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। राजपुरा से दो बार विधायक रहे और पंजाब कांग्रेस की 2027 विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र समिति के सह-अध्यक्ष हरदयाल सिंह कंबोज वीरवार को भाजपा में शामिल हो गए।

उनके साथ राजपुरा, बनूड और पटियाला क्षेत्र के कांग्रेस के करीब एक दर्जन प्रमुख पदाधिकारियों ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया।

कंबोज 2012 और 2017 में राजपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चुने गए थे। दोनों चुनावों में पंजाब में कांग्रेस के उम्मीदवारों में उनकी जीत का अंतर दूसरा सबसे अधिक रहा था। वह 1998 से 2018 तक 20 वर्ष पटियाला ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे।

इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सदस्य, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक और पंजाब वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वर्ष 2026 में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणापत्र समिति का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया था।

भाजपा में शामिल होने के बाद हरदयाल सिंह कंबोज ने कहा कि पंजाब को गैंगस्टरवाद, भ्रष्टाचार, लूट और सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भाजपा को मजबूत करने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलता, जबकि भाजपा में कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वह अनुशासित टीम के रूप में काम करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करेंगे।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कंबोज का स्वागत करते हुए कहा कि विधानसभा में उनके साथ काम करने का अनुभव रहा है और वह उनकी प्रशासनिक क्षमता तथा राजनीतिक समर्पण से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि हरदयाल सिंह कंबोज जैसे अनुभवी नेता और उनकी पूरी टीम का भाजपा में शामिल होना पार्टी के लिए गर्व की बात है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंबोज को जमीनी स्तर पर मजबूत जनाधार वाला नेता बताते हुए कहा कि उनका भाजपा में शामिल होना पंजाब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार की चाह का संकेत है।

उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर खटकर कलां में किए वादे पूरे नहीं करने और पंजाब का कर्ज दोगुना करने का आरोप लगाया। सैनी ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आप को एक भी सीट नहीं मिलेगी और भाजपा 2029 तक पंजाब को समृद्ध तथा नशामुक्त बनाने की गारंटी देती है।