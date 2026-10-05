'मैड संधू समेत दो इन्फ्लुएंसर की पंजाब में करनी है हत्या', 8 महीने पहले शूटरों ने मोहाली पुलिस के सामने खोला था राज

संदीप खत्री, मोहाली। पंजाबी इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मैड संधू और एक अन्य पंजाबी इन्फ्लुएंसर कई महीने से गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के निशाने पर थे। इसकी जानकारी करीब 8 महीने पहले ही मोहाली पुलिस की पूछताछ में सामने आ गई थी।

उस समय मोहाली पुलिस ने गोल्डी ढिल्लों से जुड़े दो शूटरों को पकड़ा था। पूछताछ में शूटरों ने बताया था कि पंजाब में दो इन्फ्लुएंसर्स की हत्या की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों की मानें तो शूटरों ने पुलिस को बताया था कि मैड संधू और दूसरे इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाने की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों के इशारे पर तय की गई थी।

शनिवार को अमृतसर में मैड संधू को मारी गोलियां शनिवार को अमृतसर में मैड संधू की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली है। उसकी एक रिकाॅर्डिंग भी सामने आई है, जिसकी पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है। ऐसे में करीब 8 महीने पहले मोहाली पुलिस की पूछताछ में सामने आया इनपुट अब इस हत्याकांड की जांच में अहम कड़ी बन गया है।