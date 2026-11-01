18 साल से किराया भर रहे दुकानदार बन सकेंगे दुकान के मालिक, पंजाब के लालडू में नगर परिषद ने मांगे आवेदन

जागरण संवाददाता, लालड़ू (मोहाली)। मोहाली के लालड़ू में नगर परिषद की दुकानों पर 18 साल से किरायेदार बनकर रहे रहे दुकानदारों के लिए अच्छी खबर है। ये अब दुकान के मालिक बन सकते हैं। इसके लिए मेरी दुकान मेरे नाम योजना के तहत जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन 6 नवंबर 2026 तक नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाना होगा।

निर्धारित तारीख के बाद जमा करवाए जाने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन दुकानों के किरायेदार आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने दुकान 1 अप्रैल 2008 से पहले या इस तारीख तक किराये पर ली हुई थी और 1 अप्रैल 2020 तक लगातार किरायेदार बने रहे।