जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें रद, चंडीगढ़ से गुजरने वाली जन शताब्दी भी प्रभावित

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को होने जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजीपी) के प्रदर्शन और भारी ट्रैफिक जाम की आशंका के चलते रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आवागमन करने वाली कई दर्जन ट्रेनों को निरस्त किया गया है।

वहीं, वापसी में यह ट्रेन नई दिल्ली से दोपहर 2:35 बजे चलकर शाम को 06:45 -06:52 बजे के करीब चंडीगढ़ पहुंचती है। यहां से रवाना होने के बाद रात 10:15 बजे अपने गंतव्य दौलतपुर चौक पहुंचती है।