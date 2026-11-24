जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-11 के जानकीदास हत्याकांड के दोनों शूटरों सन्नी मेहरा और आर्यन शर्मा के खिलाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस टीम पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी है। केस सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। दोनों आरोपित फिलहाल जेल में बंद हैं। मामला 18 जून 2026 का है। पुलिस जानकीदास हत्याकांड के मुख्य शूटर सन्नी मेहरा (22) और उसके साथी आर्यन शर्मा (21) को जम्मू से गिरफ्तार करने के बाद चंडीगढ़ ला रही थी। चंडीगढ़ पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहयोग से दोनों को पकड़ा था।