'IDBI का निजीकरण बर्दाश्त नहीं...', चंडीगढ़ में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन; राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के विरोध में दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर चंडीगढ़ में भी दिखा। सोमवार को अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरने, प्रदर्शन और भूख हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया।

कर्मचारियों ने आईडीबीआई बैंक की प्रस्तावित बिक्री प्रक्रिया तत्काल रद करने की मांग उठाई। कर्मचारियों के अनुसार, प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों पर दबाव बनाने और उन्हें हड़ताल से दूर रखने के प्रयास किए गए। कुछ शाखाओं में कार्यकारी अधिकारियों, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के माध्यम से बैंकिंग कार्य संचालित करने की कोशिश भी की गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। कई स्थानों पर बैंक ग्राहकों ने भी प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया।