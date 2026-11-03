चंडीगढ़ में हाईड्रा क्रेन में लगी आग, डिवाइडिंग रोड पर सोलर लाइट्स उतारते समय हादसा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-18/21 की डिवाइडिंग रोड पर मंगलवार शाम के समय सोलर पैनल उतारने के काम में लगी हाईड्रा क्रेन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी क्रेन को अपनी चपेट में ले लिया।

ड्राइवर हरजिंद्र ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया। क्रेन से सड़क किनारे सोलर पैनल उतारे जा रहे थे।

प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना में कोई घायल नहीं हुआ।