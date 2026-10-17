हरियाणा में 40+ उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को तबादला नीति में मिलेंगे 10 एक्स्ट्रा अंक, HC में बोली सरकार

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। हरियाणा में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं के लिए अच्छी खबर आई है। जी हां, हरियाणा में अनमैरिड टीचरों को अब तबादले में 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शिक्षक तबादला नीति-2026 को चुनौती दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह राहत देने का निर्णय लिया है।

40 की उम्र से अधिक शिक्षिकाओं को मिलेगा लाभ

सरकार ने अदालत को बताया कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षिकाओं की तरह यह लाभ दिया जाएगा।