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'पगड़ी हमारे लिए गुरुओं का सम्मान', मान के बयान पर CM सैनी बोले- गुरुद्वारे जा क्षमा याचना करें

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Tue, 15 Sep 2026 07:14 AM (IST)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान के 'नकली पगड़ी' वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने ...और पढ़ें

हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने नकली पगड़ी मामले पर उठाया सवाल।

हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने नकली पगड़ी मामले पर उठाया सवाल।

HighLights

  1. CM सैनी ने भगवंत मान के 'नकली पगड़ी' बयान पर आपत्ति जताई

  2. पगड़ी को गुरुओं का सम्मान, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बताया

  3. मान को गुरुओं और पंजाब की जनता से माफी मांगने की मांग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर पर कई नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मान साहब ने जो ये नकली पगड़ी की बात कही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

मान साहब हमारे लिए तो पगड़ी गुरुओं का सम्मान है। हमारे लिए श्रद्धा, विश्वास और आदर का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पगड़ी हमारे लिए हमारे गुरुओं की दी हुई परंपरा है।

हमारे गुरुओं की दी हुई सीख पर ही चलते हुए हम अपनी सरकार चला रहे हैं। अगर भगवंत मान इस पगड़ी को नकली बता रहे हैं तो भगवंत मान उस स्थान पर जा कर माफी मांगे जहां हमारे गुरुओं ने ये दस्तार सजाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मान साहब पंजाब के लोगों से माफी मांगे। इन्होंने पंजाब की जनता का अपमान किया है। ये गुरुओं से और पंजाब की जनता से माफी मांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे गुरुओं की शहादत की वजह से ही आज हम यहाँ बैठे हैं। इस मौके पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

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