'अंतरिक्ष से 20 दिन में पृथ्वी के 320 चक्कर', चंडीगढ़ में शुभांशु शुक्ला ने बच्चों को सुनाया अंतरिक्ष में जाने-लौटने का रोमांच

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अंतरिक्ष की यात्रा सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री का अनुभव नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव और सामूहिक उपलब्धि की कहानी है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में 20 दिन बिताने के दौरान उन्होंने 320 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और करीब 1.4 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया।

इस दूरी को देश की आबादी के हिसाब से बांटें तो हर भारतीय की हिस्सेदारी करीब 100 मीटर बैठती है। यह कहना था अशोक चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का। वह 10वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में अपने अंतरिक्ष अभियान के अनुभव साझा कर रहे थे।

शुभांशु शुक्ला ने कहा कि उनके लिए यह मिशन कभी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहा। भले ही अंतरिक्ष में जाने के लिए उनका चयन हुआ था, लेकिन यह अभियान पूरे देश और हर भारतीय का था। इसलिए वह चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक इस यात्रा को अपनी उपलब्धि माने और इससे जुड़ाव महसूस करे।

उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नीतियों पर गंभीर चर्चा के बाद वह सभी को कुछ समय के लिए अंतरिक्ष की सैर पर ले जाना चाहते हैं। अगले करीब 30 मिनट में वह बताने का प्रयास करेंगे कि अंतरिक्ष में पहुंचने पर कैसा महसूस होता है, वहां से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है और वहां की परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाता है।