संवाद सहयोगी, जीरकपुर। चंडीगढ़-जीरकपुर नेशनल हाईवे पर होटल कंग के पास शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में अमनदीप उर्फ हैप्पी बामण के घायल होने की सूचना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसके दाईं जांघ में गोली लगी है।

घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए डेराबस्सी अस्पताल ले जाया जा रहा है। अमनदीप को तरनतारन में पंजाब पुलिस के एएसआई इकबाल सिंह की हत्या के मामले से जुड़ा बताया जा रहा है।

मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और गोली लगने की परिस्थितियों का पूरा ब्योरा अभी सामने नहीं आया है। पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

11 अक्टूबर को पत्नी के सामने हुई थी एएसआई की हत्या

गौरतलब है कि 11 अक्टूबर को तरनतारन जिले के गांव नौशहरा पन्नुआं में एएसआई इकबाल सिंह की मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। करीब 55 वर्षीय इकबाल सिंह फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग में तैनात थे।