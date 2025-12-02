चंडीगढ़: गैंगवार में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के बेटे की 6 गोलियां मारकर हत्या, आरजू बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर के बेटे इंद्रप्रीत सिंह पैरी की योजनाबद्ध तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज ने यह साफ कर दिया है कि इस वारदात को किसी और ने नहीं, बल्कि पैरी के ही बेहद करीबी साथी ने अंजाम दिया।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 टिंबर मार्किट में सोमवार शाम हुई सनसनीखेज हत्या ने पूरे शहर में दहशत फैला दी।

घटनाक्रम के अनुसार, वारदात से कुछ देर पहले पैरी अपने उसी करीबी के साथ सेक्टर-26 स्थित काला घोड़ा क्लब में बैठा था। दोनों काफी देर तक साथ रहे।

इसी दौरान आरोपी ने पैरी को कार में बैठकर टिंबर मार्किट चलने का झांसा दिया। भरोसा करते हुए पैरी उसके साथ चल पड़ा बिना इस अंदाजे के कि उसकी जिंदगी वहीं खत्म होने वाली है।

सुनसान स्थान पर पहुंचते ही आरोपी युवक ने अचानक पिस्टल निकालकर नजदीक से फायरिंग शुरू कर दी। गोली पैरी के पेट और छाती में लगीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

खास बात यह कि इंद्रप्रीत सिंह पैरी की शादी अभी 13 नवंबर को ही हुई थी। पैरी कभी लारेस बिश्नोई गैंग के करीबियों में गिना जाता था।

पहली वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से उतरते ही भागा और पीछे आ रही एक क्रेटा में जाकर बैठ गया।

सीसीटीवी में साफ दिखा कि क्रेटा पैरी की कार के पीछे-पीछे चल रही थी। आरोपी के अंदर बैठते ही क्रेटा आगे आई और उसमें बैठे हमलावरों ने पैरी की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।

यह दूसरी राउंड की फायरिंग इसलिए की गई ताकि पैरी किसी भी हालत में बच न सके। फेक नंबर प्लेट लगी क्रेटा कार मौके से फरार हो गई।

प्रारंभिक जांच बताती है कि हमलावरों ने 10–12 राउंड फायर किए। चार गोलियां पैरी को लगीं। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग डर गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर पैरी को कार की ड्राइवर सीट पर मृत अवस्था में पाया।