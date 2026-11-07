पहले दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, मोहाली पुलिस ने दबोचा हरियाणा का गणेश पांडे

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। शादी का झांसा देकर महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने और शारीरिक शोषण के मामले में जीरकपुर पुलिस ने गणेश पांडे को गिरफ्तार किया है। उस पर महिला को नशीली दवा देने, उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने और मारपीट करने के आरोप हैं।

30 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया कि 2018 में हरियाणा के बल्लभगढ़ में उसकी गणेश से मुलाकात हुई थी। दोस्ती के बाद महिला के परिवार ने विरोध किया, लेकिन दोनों संपर्क में रहे। सितंबर 2023 में महिला जीरकपुर आई और दोनों किराये के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे।

महिला के अनुसार, गणेश ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में नशीली दवा देकर शारीरिक संबंध बनाए और मारपीट करने लगा। इस दौरान परिवार ने फरीदाबाद में महिला की गुमशुदगी की शिकायत की। फरीदाबाद पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई, लेकिन महिला बाद में गणेश के साथ जीरकपुर लौट आई।